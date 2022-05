Volleyball-Boss über die Sportstadt Innsbruck: "Ein Trauerspiel"

Wenn sich seine Volleyballer nur halb so schlagfertig und leidenschaftlich präsentieren wie Hannes Kronthaler, dann können sich die Gegner von Hypo Tirol in der kommenden Saison auf harte Schmetterbälle gefasst machen. „Wir werden in diesem einem Jahr beweisen, was wirklich Spitzensport bedeutet“, kündigt Kronthaler an. „Jetzt machen wir es wieder gescheit.“

Es war in den letzten zwei Jahren still geworden rund um den wortgewaltigen Manager des Hypo-Tirol-Volleyballteams. Über Jahre hatte der Klub in Österreich die Oberhand, nach dem zehnten Meistertitel zog Hannes Kronthaler 2017 aber sein Team aus der Liga zurück, weil ihm die Ziele ausgingen und die Perspektiven fehlten. „Österreich war nicht mehr interessant für uns.“