Fehlende Gehälter: Wacker-Spieler reichen Konkursantrag ein

Wie die "TT" schrieb, warten auch andere Gläubiger auf Gelder. Fristen bei der Österreichischen Gesundheitskasse und beim Finanzamt seien laut dem Bericht am Wochenende abgelaufen. Auch das Veranstaltungszentrum Olympiaworld habe bereits zwei Mahnklagen für ausstehende Mietzahlungen veranlasst. Die Einspruchsfrist läuft kommenden Dienstag ab.

Wacker-Präsident Kevin Radi hatte vor dem vergangenen Wochenende angekündigt, dass rettende Millionen von Investor Thomas Kienle in den kommenden Tagen eintreffen würden. Die Kunde von der finanziellen Rettung blieb freilich auch am Montag aus. Wacker will nach dem Zwangsabstieg aus der 2. Liga ab kommender Saison in der Regionalliga Tirol antreten.