Vierter Platz für Rennrollstuhlfahrer Geierspichler in Tokio

Der fünfmalige Weltmeister, sechsmalige Europameister und vielfacher Weltrekordhalter startete im Finale der 1500 m. Über diese Distanz gewann der Salzburger bei den Paralympics in Athen 2004 und Peking 2008 die Goldmedaille.

Dafür hat es dieses Mal nicht gereicht. Gleich zu Beginn sprinteten die späteren Medaillen-Gewinner vorne weg und Geierspichler räumte danach das Feld von hinten auf.

Am Ende lieferte sich der Anifer mit dem Mexikaner Perez Juarez Leonardo de Jesus, ein packendes Duell auf der Zielgeraden. Thomas Geierspichler wurde Vierter. Gold und Bronze gingen an die Japaner Sato Tomoki und Ueyonabaru Hirokazu. Silber an den Amerikaner Martin Raymond.