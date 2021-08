Das war Tag 3 bei den Paralympics in Tokio

Im Tokyo Metropolitan erreichte Krisztian Gardos am Freitag im Tischtennis den Einzug ins Viertelfinale. Der 46-jährige Tiroler gewann gegen den Brasilianer Carlos Alberto Carbinatti Junior mit 3:1 (-6, 9, 5, 9).

Nach einem verpatzten ersten Spiel am Donnerstag lag Gardos diesmal bereits im ersten Game in Rückstand. Anders als am Vortag gelang es dem Tiroler aber, das Spiel noch zu drehen.

Steigerung notwendig

Durch den Sieg steht er am Samstag im Viertelfinale dem Montenegriner Filip Radovic gegenüber. "Es war eine echt schwere Arbeit. Aber jetzt folgt die nächste Stufe. Ich muss mich enorm steigern, denn es geht gegen einen der anderen drei Gruppensieger", sagte Gardos.