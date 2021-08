Zwei afghanische Paralympics-Athleten an sicheren Ort gebracht

Zwei afghanische Para-Athleten sind nach Angaben des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) aus ihrer Heimat an einen sicheren Ort gebracht worden. Die beiden Athleten werden demnach psychologisch betreut. Ob sie möglicherweise noch zu den Paralympics nach Tokio nachreisen werden, ist nicht bekannt.

Am Tag vor Beginn der Spiele hatte das IPC bekannt gegeben, dass wegen der Machtübernahme der Taliban keine afghanischen Athleten in Japan am Start sein werden. Die Flagge Afghanistans wurde bei der Eröffnungsfeier am Dienstag "als Zeichen der Solidarität" von einem Freiwilligen ins Stadion getragen.