Odyssee zu den Paralympics: Langes Warten auf den Feier-Abend

Am schlimmsten war das Warten auf das Ergebnis des Spuck-Tests. Wenigstens funktionierte das WLAN, doch viele Serien und Filme auf Netflix und Co. sind in Japan nicht verfügbar – auch wenn diese im Vorfeld heruntergeladen wurden. Showreif und unvergesslich wurde ein japanischer Mitarbeiter, der den Wartenden das Testergebnis verkündete. Er sprintete plötzlich herein und schrie: „Hey guys, everybody is negative! Juhay!“ („Hey Leute, jeder von euch ist negativ! Juhu!“). Danach wies er die Reisegesellschaft an, nochmals die Toilette aufzusuchen, bevor es zum Bus ging – das dauerte ebenfalls eine weitere Stunde.