Nach Silber für Brungraber: "Ich wusste, dass ich voll abfeuern muss"

Sprung ins Glück

Gestartet wurde in zwei verschiedenen Gruppen mit Athleten, die im unteren Bereich gehandicapt sind (Klasse PTWC1) und Athleten, mit Einschränkungen der oberen Gliedmaßen.

Vor zehn Jahren erlitt Brungraber eine inkomplette Querschnittslähmung nach einem Paragleitunfall. Heute stieg er nach dem Schwimmen in der Bucht unter der Rainbow Bridge aus dem Wasser und radelt mit 220 Watt seinem Glück entgegen. "Ich hab gewusst, dass ich voll abfeuern und das härteste Radrennen meines Lebens fahren muss – und das ist es einigermaßen geworden", sagt Brungraber.

Während der 20 km am maßgeschneiderten 15.000 € teurem Handbike überholte der Ingenieur und technischer Angestellte im Bereich Wasserkraftwerke, reihenweise seine Kontrahenten. Den zweiten Wechsel erreichte er als Dritter und sattelte auf die fünf Kilometer lange Strecke mit dem Rennrollstuhl um – im Windschatten des Italieners Giovanni Achenza. "Als ich Achenza am Handbike vor mir gesehen habe, wusste ich, dass ich Silber holen werde, weil ich am Rennrolli einfach schneller bin als er."

So war es auch. 59.55 Minuten nach dem Start, erreichte Florian Brungraber als Zweiter das Ziel. "Es ist überwältigend, ein Wahnsinn! Ich habe so viel dafür gegeben, so hart gearbeitet, dass ich hier am Stockerl stehen darf. Dass es jetzt so aufgegangen ist, dass ich am Tag X mein bestes Rennen zeigen kann, bedeutet mir unglaublich viel."