Paralympics-Triathlet Florian Brungraber gewinnt Silber in Tokio

Der frühe Vogel fängt den Wurm. Oder in Florian Brungrabers Fall: die Silbermedaille. Um 02:50 Uhr läutete der Wecker des Mühlviertlers. Mit dem Bus ging es für die Triathleten um 03:30 Uhr in den Odaiba Marine Park. Drei Stunden später sprang der 36-Jährige ins 30-Grad warme Wasser. Nach den 750 m Schwimmen, standen 20 km am Handbike und 5 km mit dem Rennrollstuhl auf dem Programm.

"Es fühlt sich noch unrealistisch an", sagt Brungraber nach dem Rennen.