Video: Profi-Radrennen nach Massensturz abgebrochen

Das passiert eher selten: Am Wochenende musste die 6. Etappe der Tour de Bretagne in Frankreich nach einem Massensturz abgebrochen werden, wie radsport-news.com berichtet. Auf der schlammigen Straße war Petr Kelemen zu Sturz gekommen. Der Tscheche sorgte dabei für eine Kettenreaktion und für einen Sturz, in den rund 80 (!) Radprofis verwickelt waren.