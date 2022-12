Frauen im Radsport: Eine Frage der Balance

Balance. Im Radsport ist sie alles. Denn Balance schützt vor dem Umfallen. Der österreichische Radverband (ÖRV) will verhindern, dass seine Sportart wegen eines traditionell unausgeglichenen Geschlechterverhältnisses ins Wanken gerät. Und er setzt dabei als einer der ersten mit einer Gender-Strategie ein Beispiel für andere Sportverbände.

Dabei geht es lange nicht nur gleiches Preisgeld für Frauen und Männer. Mit einer Gender-Beauftragten und einer -Koordinatorin sowie einem neuen Gender-Label für Landesverbände und Vereine will der ÖRV nach innen und nach außen für das Thema sensibilisieren. Denn die Ungleichstellung ist oft subtil und nicht gleich auf den ersten Blick zu erkennen. Vielen Mädchen in Österreich fehlten lange die weiblichen Vorbilder in vielen Sportarten – auch im Radfahren. Der Olympiasieg von Anna Kiesenhofer und die Erfolge etwa von Mona Mitterwallner, Laura Stigger, Valentina Höll oder Irina Sadovnik deuten aber auf eine positive Veränderung hin.