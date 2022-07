Tour de France der Frauen: Historischer Tag auf den Champs-Élysées

24 Teams, 144 Starterinnen, acht Etappen: Noch ehe die Tour de France der Männer am Sonntagabend endete, begann am Nachmittag jene der Frauen mit 81,7 Kilometern auf den Champs-Élysées. Es ist eine Rückkehr: 2009 war die Grande Boucle Féminine eingestellt worden, fünf Jahre später begann Veranstalter ASO mit La Course by Le Tour de France, einem Rennen, das meist nur einen Tag dauerte.

Nachdem aber in den letzten Jahren der Frauen-Radsport größer und größer geworden ist, sahen sich die Veranstalter unter Druck, und so wurde im vergangenen Jahr Marion Rousse eingesetzt, um eine Tour für die Frauen zu konzipieren.