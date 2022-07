Alle für einen: Vingegaard gewinnt die Tour dank Teamgeist

Einmal noch umziehen und auf dem Rad sitzen, vom hypermodernen Pariser Stadtteil La Défense über 115,6 Kilometer zum Ziel auf die Champs-Élysées fahren, dann ist der zweite Sieg eines Dänen in der Geschichte der Tour de France Tatsache.

Jonas Vingegaard drehte heuer das Ergebnis der 108. Auflage des bedeutendsten Radrennens der Welt und geht mit 3:34 Minuten Vorsprung auf die Ehrenrunde am Sonntag. Wie erwartet konnte der zweifache Titelverteidiger Tadej Pogacar im Einzelzeitfahren am Samstag nichts mehr ausrichten und wird – Tradition verpflichtet – auch nicht mehr attackieren. Vingegaard beendete die Prüfung gegen die Uhr 19 Sekunden hinter seinem Teamkollegen Wout van Aert und holte weitere acht Sekunden auf Pogacar heraus, der sich mit Platz 3 begnügen musste.

Für den 23-jährigen Slowenen endet damit eine kurze Ära, und es zeigte sich einmal mehr, wie wichtig ein Team im Radsport ist. Mit einer taktischen Meisterleistung sorgte Jumbo-Visma auf der letzten Pyrenäen-Etappe am Donnerstag für die Entscheidung: Attacken vom Start weg, zwei Mann in der Ausreißergruppe platziert, die später als Relaisstationen dienten, und erst auf den letzten 3,5 Kilometern fuhr Jonas Vingegaard dann alleine.

Dabei hatte die Mannschaft des Vorjahreszweiten wie schon 2021 wieder einen schweren Sturz samt Verletzung von Primoz Roglic zu verdauen: Als der dreifache Vuelta-Sieger am Sonntag aus der Tour ausstieg, war das Murren der Teamkollegen deutlich zu vernehmen. Inzwischen ist der Hintergrund klarer: Laut ESPN hat sich der Slowene bei seinem Unfall in der ersten Woche nicht nur die Schulter lädiert, sondern auch zwei Wirbelbrüche erlitten – damit rückt auch der erhoffte Start bei der Spanien-Rundfahrt in weite Ferne.