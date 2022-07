Radprofi Jonas Vingegaard: Der Aufsteiger aus der Fischfabrik

Diesen 13. Juli 2022 wird Jonas Vingegaard nie mehr vergessen. Dank einer Energieleistung seiner Kollegen vom niederländischen Team Jumbo-Visma konnte der Dominator der letzten beiden Tours de France isoliert werden. Und im finalen Anstieg hinauf zum Col du Granon erwischte der 25-jährige Däne den perfekten Zeitpunkt für die entscheidende Attacke. Tadej Pogacar hatte den wohl schlechtesten Tag seit 2020 und verlor beinahe drei Minuten, der Slowene musste das Gelbe Trikot des Gesamtführenden abgeben. Immerhin bekam der 23-Jährige ja doch noch eines der begehrten Spezial-Leiberl – jenes für den besten Jungprofi.

Ganz in Weiß stellt sich Pogacar also der königlichen Prüfung am heutigen französischen Nationalfeiertag, und es bleiben ja noch etliche Berge. Jonas Vingegaard aber, der sein Tour-Debüt im vergangenen Jahr bereits auf dem zweiten Platz hinter Pogacar beendet hatte, gilt als der bessere Zeitfahrer, und die 40,7 Kilometer lange Etappe am vorletzten Tag der 109. Tour dürfte dem Dänen zum Vorteil gereichen.