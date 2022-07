Alpe d'Huez: 21 Serpentinen, eine Kirche und unzählige Dramen

Vom Talort Le Bourg d’Oisans führen 21 Serpentinen hinauf zum Zielort auf 1.850 Metern. Es wird rückwärts gezählt, und jede Kurve ist nach einem Etappensieger benannt. Weil es mehr Sieger als Kurven gibt, tragen einige zwei Namen. Zuletzt gewann Geraint Thomas 2018 in Alpe d’Huez – und am Ende auch die Tour. Eine Kurve ist nach Marco Pantani ( 2004) benannt, der Italiener hält mit 36:50 Minuten den Rekord für die schnellste Auffahrt.

Das größte Spektakel wird in Kurve sieben abgefeiert, in der Kurve der Holländer. Hier machen die Fans in Orange die Straße zu ihrem Revier. Als der niederländische Pfarrer Jaap Reuten 1964 zum Skifahren in der Gegend war, konnte er nicht glauben, dass es dort keine Kirche gab. Also ließ er eine errichten, ging dort selbst seinem Beruf nach und läutete beim Sieg seines Landsmanns Joop Zoetemelk 1976 die Glocken. Fortan tat er das bei jedem niederländischen Sieg, acht sind es bis heute.