Open Championship in St. Andrews: Wo der Golfsport entstanden ist

Tatsächlich ist der Kurs auf den ersten Blick spektakulär unspektakulär. Bei Golf auf Links-Kursen handelt es sich um die ursprünglichste Form des Spiels. Da vor Hunderten Jahren die technischen Möglichkeiten begrenzt waren, gab die Landschaft den Weg zum Loch vor. Bis heute geht man bei Umbauarbeiten extrem behutsam vor.

Dennoch war der Old Course, der selbstbewusst „Heimat des Golf“ genannt wird, maßgebend für die Entwicklung des Sports. 1759 wurde an Ort und Stelle das bis heute übliche Zählwettspiel eingeführt. Nur fünf Jahre später legte man in St. Andrews den Platzstandard mit 18 Löchern fest.

Jene 18 Spielbahnen sind auch Traumziel vieler Hobbygolfer. Unmöglich ist das nicht. Die Anlage an der Nordseeküste ist seit jeher öffentlich. Aufbringen für eine Runde in der Hochsaison muss man rund 320 Euro – und viel Geduld. Die Abschlagzeiten sind ein Jahr im Voraus ausgebucht.

Für den Traum hat so mancher Golfer schon viel in Kauf genommen, etwa jene drei Herren aus Schweden, die im Frühjahr 2010 an der Reihe gewesen sind. Als jedoch der isländische Vulkan Eyjafjallajökull den Flugverkehr lahmlegte, nahm das Trio eine 42-stündige Nonstop-Reise mit dem Auto und zwei Fähren auf sich, um rechtzeitig am Old Course abschlagen zu können.