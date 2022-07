Goldrausch: Wie Saudi-Arabien die weltbesten Golfer ködert

Dabei sind es nicht nur die Antrittsgagen und Preisgelder, die die Topgolfer anlocken (die 48 Teilnehmer in Portland haben in ihren Karrieren bereits mehr als eine halbe Milliarde Dollar eingespielt). Die LIV-Verantwortlichen buhlen auch um die Gunst der Caddys und Trainer. Zwar erhalten die – wie generell üblich – weiter rund zehn Prozent vom Preisgeld ihres Golfers, doch bei den LIV-Turnieren kommen nicht nur 50 Prozent in die Prämienränge (Cut), sondern alle. Und: Jeder LIV-Spieler erhält vier Flugtickets (einmal First Class, einmal Premium-Economy, zweimal Economy) sowie vier Zimmer im Luxushotel vor Ort. Im Gegensatz dazu müssen auf den anderen Touren Caddys die Reisen selbst finanzieren.