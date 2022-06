Die Konkurrenzserie aus der Wüste bestimmte dennoch den Vorlauf der US Open, bei denen mit Sepp Straka auch ein Österreicher abschlagen darf. Um unangenehme Situationen auf den Trainingsrunden zu vermeiden, wurden die Spieler der LIV-Serie von den anderen Profis so gut es geht getrennt.

Fragen gab es dennoch, aber nicht immer Antworten. Am ausdrucksstärksten gab sich der nordirische Superstar und Turniermitfavorit Rory McIlroy, der sich explizit für die PGA-Tour ausgesprochen hatte. Bereits vor Wochen hatte er gemeint, Entscheidungen, die rein aus finanziellen Gründen getroffen werden, seien selten die besten. „Man muss das größere Bild sehen. Es geht in diesem Fall nicht nur um Golf“, sagte er nun in Richtung der saudischen Sportveranstalter, die mit den Events sündteure Imagewerbung betreiben.

8.880 Quali-Teilnehmer

Da passt es ins Bild, dass nun eine der demokratischsten Sportveranstaltungen der Welt ansteht. Die US Open sind im Wortsinn ein offenes Turnier. 65 der 156 Startplätze werden vergeben in einer Qualifikation, der sich jeder Profi stellen kann sowie Amateure mit einem Mindest-Handicap von 1,4. Insgesamt 8.880 Spieler versuchten auf 109 Anlagen in den USA ihr Glück.