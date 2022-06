Golf-Star Rory McIlroy warnt vor dem Lockruf saudischen Geldes

Woods schlug Angebot aus

Der vierfache Major-Gewinner hat in seiner Karriere rund 63 Millionen Dollar an Preisgeldern verdient, er spitzt auf das Masters in Augusta: „Deinen Namen in den Siegerlisten solcher Turniere zu haben, so etwas kann dir Geld nicht geben.“

Ähnlich denkt wohl auch US-Superstar Tiger Woods, der laut einer Aussage von LIV-Geschäftsführer Greg Norman gegenüber der Washington Post ein sogar neunstelliges Angebot zum Wechsel auf die neue Tour ausgeschlagen haben soll.