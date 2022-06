Nach Kritik: Golf-Ass Wiesberger nimmt an Saudi-finanzierter Serie teil

"Sehe keinen Konflikt"

"Ich bin DP World Tour Spieler und habe vor dies auch weiterhin zu bleiben", erklärte Wiesberger. "Persönlich sehe ich dazu auch keinen Konflikt mit der Teilnahme am LIV Golf Event in London. An dem in der gleichen Woche stattfindenden Event in Schweden habe ich in den vergangenen Jahren nicht teilgenommen und es war auch für diese Saison nicht eingeplant", erklärte der 36-Jährige, der heuer acht Events der World Tour, ein PGA-Turnier sowie mit der PGA-Championship ein Major gespielt hat.

Wiesberger hofft jedenfalls, bald wieder zu seiner Hochform zu finden. "Über weite Strecken war mein Spiel in den letzten Wochen durchaus gut, teilweise auch wirklich stark. Allerdings passen noch nicht alle Bausteine zusammen und wir arbeiten am Feintuning. Ich bin davon überzeugt, bald wieder über vier Tage konstante Leistungen und somit Top-Platzierungen erspielen zu können", sagte der Burgenländer. Wiesberger war einst die Nummer 22 der Weltrangliste und rangiert derzeit auf Platz 90. Er peilt eine Rückkehr in die Top 50 und die Teilnahme an Major-Turnieren an.