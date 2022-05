Streit um neue Golf-Serie: PGA Tour verbietet Spielern Teilnahme

Der Streit um die neue aus Saudi-Arabien finanzierte Golf-Serie spitzt sich zu. Die PGA Tour erklÀrte am Dienstag (Ortszeit), dass sie den Spielern eine Teilnahme am Auftaktevent der neuen, rivalisierenden und millionenschweren LIV Golf Invitational Series in London verbietet.

"Wir glauben, dass es die beste Entscheidung fĂŒr die Spieler und die Tour ist", erklĂ€rte Tyler Dennis, PrĂ€sident der PGA Tour in einer Mitteilung. Die Golf League feiert am 9. Juni in London ihr DebĂŒt. Zeitgleich findet in Toronto ein PGA-Turnier statt.