Endspiel um EM-Viertelfinale: Der ÖFB-Partybus rollt nach Brighton

Schon mit dem Sieg war klar, dass es am Freitag in Brighton im letzten Spiel der Gruppe A gegen Norwegen ein Endspiel um den Aufstieg geben wird. Nach dem 8:0 stand fest, dass Österreich ein Remis reicht, um ins Viertelfinale aufzusteigen. "Ein Unentschieden kann man nicht planen, wir wollen auf Sieg spielen", sagt Teamchefin Irene Fuhrmann. "So ein Ergebnis kann vorkommen. Ich erinnere mich an das 7:1 von Deutschland im Semifinale gegen Brasilien bei der Männer-WM 2014."