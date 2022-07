ÖFB-Noten: Die zwei Neuen ließen den EM-Traum Österreichs leben

Für Österreichs Frauen-Nationalteam steht das Tor zum Viertelfinale bei der EM in England weiter offen. Die ÖFB-Auswahl feierte am Montagabend in Southampton gegen Nordirland einen 2:0-Sieg und schrieb damit im zweiten Gruppe-A-Spiel erstmals an.

Die Truppe von Teamchefin Irene Fuhrmann hat das Minimalziel bei der Endrunde damit erreicht, galt es doch sich ein "Finale" zum Abschluss der Gruppenphase am Freitag (21 Uhr/live ORF 1) in Brighton gegen Norwegen zu erarbeiten.