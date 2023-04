Pick-up überrollt Rennrad: Kärntner Rad-Ass entgeht Katastrophe

Eine Trainingsaufahrt am Ossiacher Tauern endete für den Bora-Hansgrohe-Profi Marco Haller beinahe in einer Katastrophe. Das berichtet die Kleine Zeitung am Dienstag. Der 32-Jährige fuhr auf einer einspurigen Straße hinter einem Pick-up, als der Wagen vor ihm plötzlich aufgrund des Gegenverkehrs anhielt.