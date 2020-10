Thiem gegen Schwartzman: Ein Viertelfinal-Duell in aller Freundschaft

„Wir sind bis auf die paar Stunden, in denen wir gegeneinander spielen, echt gute Freunde. Zwischen uns rennt echt der Schmäh immer wenn wir uns sehen, auch die Matches gegen ihn sind immer superfair, machen richtig viel Spaß.“ Zudem habe er gegen den kleinen Argentinier (1,70 Meter) schon „einige geile Partien gespielt“ und erinnerte an das Wien-Finale 2019, als Thiem in einem hochklassigen Match siegte.