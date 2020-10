Thiem vor Paris-Viertelfinale: "Ich renne ein bisserl am Limit"

Nach seinem intensiven und kräfteraubenden Fünfsatz-Match im Achtelfinale der French Open gegen Hugo Gaston (FRA) führte Dominic Thiem der erste Weg zu Alex Stober. Zwei Stunden ließ sich der US-Open nach dem Kraftakt von seinem langjährigen Physio behandeln. Nicht die letzte Einheit vor dem Viertelfinale am Dienstag gegen den Argentinier Diego Schwartzman.

"Das Hauptaugenmerk liegt jetzt auf der Regeneration", sagt Dominic Thiem, der nicht nur die dreieinhalbstündige Partie gegen Hugo Gaston in den Beinen hat, sondern natürlich die Strapazen der vergangenen Wochen spürt. Die Bilder, wie der 27-Jährige bei seinem Finalsieg in New York gegen Alexander Zverev im Finish über den Platz humpelt, hat jeder Österreicher noch im Kopf.