Dominic Thiem über seine Favoritenrolle in Paris: "Ich habe keinen Bonus"

Nein, eine Novität ist es gewiss nicht, dass Dominic Thiem bei den French Open zu den Mitfavoriten zählt. Zwei Finalauftritte und ebenso viele Semifinalteilnahmen zeugen davon, dass dem Niederösterreicher keine Außenseiterrolle gebührt. Geheimfavorit, sofern es diese unsinnige Bezeichnung überhaupt gibt, ist er sowieso seit Jahren nirgends mehr.

Am Sonntag geht es in Paris los. Was erwartet sich Österreichs Topmann? Was darf man von ihm erwarten? Was hat sich seit seinem Grand-Slam-Titel vor zwei Wochen bei den US Open geändert? Und was darf man sowieso noch wissen?

Wieviel Kraft gibt der erste Major-Titel?

Der US-Open-Triumph verbesserte freilich die Gemütslage. „Es fühlt sich definitiv gut an, weil einfach ein gewisser Druck weg ist. Egal, was von jetzt an passiert, ich bin ein Grand-Slam-Sieger, das wird mir nie mehr irgendwer wegnehmen.“ Mit seinen 27 Jahren ist er aber erfahren genug, um zu wissen, „dass hier wieder alles bei null beginnt. Ich habe keinen Bonus von irgendeinem Gegner“.