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Tennis

Siegesserie in Wimbledon: Eine 16-Jährige ist Österreichs nächste große Hoffnung

Die 16-jährige Tirolerin startete als Qualifikantin den Juniorinnen-Bewerb von Wimbledon - und steht bereits im Viertelfinale.
Harald Ottawa
08.07.2026, 15:06

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Top-Sensation: Die erst 15-jährige Anna Pircher.

Einen besseren Einstand bei einem Grand-Slam-Turnier könnte man sich gar nicht vorstellen. Die erst 16-jährige Anna Pircher steht in Wimbledon nach einem 6:7-6:1-6:1-Erfolg über die Britin Daniella Britton bereits im Viertelfinale der Juniorinnen-Konkurrenz.  Und das aus der Qualifikation heraus. 

Österreichs nächste Hoffnung: Eine 15-Jährige ist die Sensation von Wien

Eines ist besonders beachtlich: Die Tirolerin musste dabei zum fünften Mal über die volle Distanz gehen und drehte in allen ihren drei Hauptbewerbspartien nach einem Satzrückstand noch den Spieß um. Am Donnerstag trifft Pircher entweder auf die topgesetzte Chinesin Xinran Sun oder die  US-Amerikanerin Thea Frodin (WT 38).

Bereits im Vorjahr zeigte die hochtalentierte ÖTV-Spielerin bei den Profis auf, als sie in Wien-La Ville erst im Viertelfinale gestoppt wurde. Die Tirolerin ist ein ganz großes Versprechen für die Zukunft. 

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