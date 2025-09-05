Wenn man nach Österreichs größten Zukunftshoffnungen fragt, erhielt man in den vergangenen Jahren immer zwei Namen präsentiert: Lilli Tagger , die sich auch im Profi-Zirkus längst bewährt und Anna Pircher.

Die Tirolerin ist erst 15 und steht bei den Ladies Open im Tenniscenter LaVille in Wien bereits im Halbfinale. Im Viertelfinale schlug Pircher die routinierte Schweizerin Ylena In-Albon ganz klar 6:3 und 6:0.

Das Turnier in Wien ist seit Jahren ein Becken für heimische Talente, Veranstalter Raimund Stefanits bemühte sich stets, jungen, aufstrebenden Talenten eine Chance zu geben. Pircher zahlt es nun mit Siegen zurück. Das tut auch Sinja Kraus, mittlerweile Stammgast im LaVille. Die 23-Jährige gewann ihre Viertelfinalpartie gegen die Spanierin Irene Burillo 6:2, 6:3.