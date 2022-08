Start in die US Open: Rafael Nadals größter Gegner ist Rafael Nadal

Sonst raufte sich Nadal durch. „Er steht morgens auf und weiß nicht, ob er bereit ist, zu spielen, oder ob er aufgeben und nach Hause fahren muss. Ich bewundere ihn dafür mehr als für die 14 Titel in Roland Garros“, lobt Tennis-Legende Mats Wilander.

Nadal weiß: „Mein Körper wird dies nicht ewig aushalten.“ Bevor er aber seine Tennistaschen nur noch in seiner Akademie auf Mallorca auspackt, will er noch die Gegner einpacken. „Mit den Möglichkeiten, die ich habe, hoffe ich, dass ich stark genug bin, um mir selbst eine Chance zu geben“, sagt Nadal vor seinem Erstrundenauftritt am Dienstag gegen Rinke Hijikata.

2020, 2021 gefehlt

Der unbekannte Australier ist weniger Gegner als der Körper. Der Geist ist aber heiß auf die US Open, nachdem er 2020 (coronabedingte Sicherheitsbedenken) und 2021 (verletzt) nicht teilgenommen hat. Und die Motivation groß: Nadal ist im Live-Ranking vorne, hat also die besten Karten, nach dem Event im Big Apple auch offiziell die ATP-Weltrangliste anzuführen. Das war zuletzt am 1. Jänner 2020 so, ehe Djokovic für längere Zeit und nun der Russe Daniil Medwedew die Vorherrschaft antraten. Die Absenz von Djokovic kommentiert der Superstar trocken: „Es wird wieder Grand-Slam-Turniere geben, wo er mitspielt. Ich habe auch schon einige versäumt.“