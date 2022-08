Babypause statt US Open: Tennis-Star Angelique Kerber ist schwanger

Die frühere Tennis-Weltranglistenerste Angelique Kerber ist schwanger. Das Management der 34-jährigen Deutschen bestätigte am Mittwoch einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung. Die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin aus Kiel erwartet ihr erstes Kind und wird daher nicht an den an diesem Montag beginnenden US Open in New York teilnehmen.

"Ich wollte wirklich bei den US Open spielen, habe aber entschieden, dass Zwei gegen Eins kein fairer Wettkampf ist", tat Kerber die frohe Kunde dann auch auf Social Media kund.