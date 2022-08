Nadal bis Alcaraz: Wer wird die neue Nummer eins der Tennis-Welt?

Das gab es selten, vor allem im Herren-Tennis, das jahrelang von drei bis vier Topstars beherrscht wurde: Fünf Spieler können nach den am Montag beginnenden US Open an der Spitze des ATP-Rankings stehen.

Der russische Titelverteidiger und derzeitige Branchenprimus Daniil Medwedew sowie die Spanier Rafael Nadal und Carlos Alcaraz haben gute Karten, Platz eins zu erobern. Nach einem Turniersieg könnte jeder des Trios die ATP-Charts anführen – unabhängig davon, wie die anderen abschneiden.