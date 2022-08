Nur Nadal hält bei den US Open noch die Stellung

Zwei Jahrzehnte lang dominierten die großen Drei das Profitennis. Doch bei den am Montag beginnenden US Open ist von den „big three“ nur Rafael Nadal am Start. Der Schweizer Roger Federer (siehe rechts) ist seit Monaten verletzt, Novak Djokovic wäre der Topfavorit auf den Sieg gewesen, darf aber als gegen Corona Ungeimpfter nicht ins Land einreisen. Und auch hinter der Fitness von Nadal steht ein großes Fragezeichen.

Nadals Jahr hatte mit den Major-Titeln 21 und 22 in Melbourne und Paris sensationell begonnen, ehe er vor dem Wimbledon-Halbfinale gegen Nick Kyrgios wegen einer Bauchmuskelverletzung aufgeben musste. Seither hat der 36-Jährige nur ein Match gespielt – und gegen Borna Coric verloren.

Favorit ist aber Medwedew

Topgesetzt und aufgrund seiner besseren körperlichen Konstitution gegenüber Nadal zu favorisieren ist Daniil Medwedew. Als Russe durfte der 26-Jährige in Wimbledon nicht antreten, nun kann es frühestens im Finale zu einem Duell mit Nadal kommen. Im weiteren Kreis der Titelanwärter sind Spaniens Jungstar Carlos Alcaraz und der Grieche Stefanos Tsitsipas.

In keinen Favoritenlisten scheint Dominic Thiem auf. Für den Österreicher musste nach seiner Verletzung eine Wildcard her, damit er antreten kann. Nun trifft er am Montag (live ServusTV) auf den als Nummer 12 gesetzten Pablo Carreño Busta (ESP) und ist Außenseiter.