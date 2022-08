90 Millionen Dollar: Federer ist immer noch die Nummer eins

Der fr√ľhere Weltranglisten-Erste Roger Federer ist trotz seiner fast 14 Monate w√§hrenden Verletzungspause immer noch der am besten bezahlte Tennisspieler der Welt. Das 17. Jahr in Folge ist der Schweizer mit 41 Jahren laut dem Wirtschaftsmagazin "Forbes" an der Spitze der Liste. Gesch√§tzte 90 Millionen US-Dollar soll Federer vor Steuern und Vermittlergeb√ľhren in den vergangenen zw√∂lf Monate eingenommen haben.

Auf Platz zwei liegt Naomi Osaka (56,2 Mio.) vor Serena Williams 35,1 sowie Rafael Nadal (31,4) und Novak Djokovic (27,1). Alles zusammen haben die Topverdiener im Tennis geschätzte 316 Millionen Dollar eingeheimst, davon 285 Mio. abseits der Courts. Trotz immer höher steigender Preisgelder spielen also die Leistungen auf dem Platz eine immer geringere Rolle in der Gesamtvermarktung.