Fehlende Impfung: Tennis-Star Djokovic verpasst auch die US Open

Wegen seiner Impfweigerung wird Tennisstar Novak Djokovic in diesem Jahr nicht bei den US Open starten. Kurz vor der Auslosung für das letzte Grand-Slam-Turnier der Saison an diesem Donnerstag fehlte der Name des 35 Jahre alte Serben auf einmal auf der auf der Turnierhomepage veröffentlichten Spielerliste. Das Event in Flushing Meadows findet damit ab Montag ohne den dreimaligen Gewinner und Vorjahresfinalisten statt.

Eine offizielle Mitteilung der Veranstalter gab es aber noch nicht. Dafür meldete sich Djokovic selbst auf Social Media zu Wort. "Leider wird es mir diesmal nicht möglich sein zu den US Open in New York zu reisen." Er bedankte sich bei seinen Fans für die Unterstützung und wünschte den anderen Spielern viel Glück. "Ich werde in guter Form und positiv bleiben und auf eine Gelegenheit warten, wieder zu spielen. Bis bald, Tennis-Welt."