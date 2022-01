Der (tiefe) Djokovic-Fall: Es steht keiner über dem Gesetz

Nebengeräusche

So einfach ist diese Sachlage zu erklären. Die vielen Nebengeräusche, ein Test, der mehr Fragen aufwirft als er beantwortet, martialische Zurufe aus der Familie, Drohungen seines Heimatlandes waren Nebengeräusche, die dem Serben alles andere als geholfen haben.

Das Ziel von Djokovic ist der 21. Grand-Slam-Titel. Wie in Australien sind den Turnierveranstaltern die Hände gebunden, weil eben der Bund über eine Einreise entscheidet. Das nächste Major geht übrigens Ende Mai über die Bühne. Dort werden die Maßnahmen gegen Ungeimpfte seitens der Regierung immer rigoroser, es ist durchaus vorstellbar, dass es bis zum ersten Aufschlag in Roland Garros auch die Impfpflicht gibt. Und ob Djokovic ohne Tamtam einfach nach Großbritannien (Wimbledon) und in die USA (US Open) einreisen kann, ist auch noch nicht geklärt.

Djokovic riskiert seine Karriere. Vielleicht gibt er sich doch noch den Stich.