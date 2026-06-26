Schock im Tennis: US-Superstar kämpft wieder gegen den Krebs

Diese Nachricht schockierte die Tenniswelt und die gesamte Welt des Sports: US-Star Chris Evert kämpft erneut gegen den Krebs. Sie teilte auf Sozialen Medien mit, dass ihre Erkrankung an Eierstockkrebs zurückgekehrt sei. Sie habe sich bereits einer Operation unterzogen, befinde sich derzeit in der Erholungsphase und werde danach eine erneute Chemotherapie beginnen. Die Reise nach Wimbledon , wo sie drei ihrer 18 Grand-Slam-Titel gewann, muss sie absagen.

"Ich werde deshalb in diesem Jahr nicht Wimbledon besuchen und meine beruflichen Verpflichtungen in den nächsten Monaten pausieren, um mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren. Eierstockkrebs ist unbarmherzig, aber ich werde optimistisch bleiben und weiter diesen Kampf führen", teilte die 71-Jährige mit.

Everts jüngere Schwester, Jeanne Evert Dubin, starb im Februar 2020 im Alter von 62 Jahren an den Folgen der Krankheit.