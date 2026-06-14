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Tennis

Die Frauen ziehen nach: Super-Doku über zwei Tennis-Legenden

Über John McEnroe und Björn Borg gab es Filme und Dokus. Nun gibt es eine brandneue Doku über die Tennis-Legenden Martina Navratilova und Chris Evert.
Harald Ottawa
14.06.2026, 14:10

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Zwei ganz Große, die auch befreundet sind: Evert & Navratilova

Bei einem Festival konnten Tennisfans sie schon sehen, bei einem großen Streamingdienst dürfen es bald alle. Die Dokumentation „Chris & Martina: The Final Set“ ist bald abzurufen. 

Chris Evert und Martina Navratilova dominierten das Frauen-Tennis ab Mitte der 1970er-Jahre nach Belieben, erst als Mitte der 1980er Jahre die Deutsche Steffi Graf auftauchte, war es mit der Dominanz vorbei. Zumindest die gebürtige Tschechoslowakin Navratilova gewann danach immer noch große Turniere. 

Aus Konkurrentinnen waren schon in der Spätphase der Karrieren Freundinnen geworden  die Beziehung hat sich verstärkt, weil beide mit Krebserkrankungen zu kämpfen hatten. 

Nun wurde die Doku beim Tribeca Film Festival in New York vorgestellt. Mit prominenten Gästen: Auch John McEnroe, ein Zeitgenosse von Evert und Navratilova wollte sich die Premiere nicht entgehen lassen. 

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