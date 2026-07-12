Final-Kracher Sinner gegen Zverev: So steht's beim Wimbledon-Showdown

Nach der Verletzung von Carlos Alcaraz treffen im Wimbledon-Finale mit Jannik Sinner und Alexander Zverev die derzeit besten Spieler weltweit aufeinander. Im Head to Head führt der italienische Weltranglisten-Erste mit 10:4. Die jüngsten neun Duelle gewann allesamt Sinner.

In den jüngsten sechs Aufeinandertreffen gelang dem 29-jährigen Hamburger nicht einmal ein Satzgewinn. Seinen bisher letzten Satz holte sich Zverev im Finale der Erste Bank Open in Wien im Vorjahr. Doch seit seinem ersten Grand-Slam-Titel vor wenigen Wochen in Paris haben sich die Vorzeichen geändert, die Chance auf den ersten Wimbledon-Triumph bei der Männern seit 1991 (Michael Stich) ist größer geworden.

Holt Zverev seinen zweiten oder Sinner seinen fünften Major-Titel? 4,2 Millionen Euro Preisgeld stehen auf dem Spiel.

Jannik Sinner (ITA/1)* - Alexander Zverev (GER/2)* 6:7, 1:2

Stand:

*erster Aufschläger im 2. Satz