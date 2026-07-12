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Final-Kracher Sinner gegen Zverev: So steht's beim Wimbledon-Showdown

Kann der Deutsche Alexander Zverev nach seinem French-Open-Triumph auch in Wimbledon gewinnen oder verteidigt Jannik Sinner seinen Titel? So steht es.
Harald Ottawa
12.07.2026, 18:33

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Alexander Zverev fordert Jannik Sinner

Nach der Verletzung von Carlos Alcaraz treffen im Wimbledon-Finale mit Jannik Sinner und Alexander Zverev die derzeit besten Spieler weltweit aufeinander. Im Head to Head führt der italienische Weltranglisten-Erste mit 10:4. Die jüngsten neun Duelle gewann allesamt Sinner. 

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Triumph mit Überstunden: Noskova gewinnt ein dramatisches Finale

In den jüngsten sechs Aufeinandertreffen gelang dem 29-jährigen Hamburger nicht einmal ein Satzgewinn. Seinen bisher letzten Satz holte sich Zverev im Finale der Erste Bank Open in Wien im Vorjahr. Doch seit seinem ersten Grand-Slam-Titel vor wenigen Wochen in Paris haben sich die Vorzeichen geändert, die Chance auf den ersten Wimbledon-Triumph bei der Männern seit 1991 (Michael Stich) ist größer geworden. 

Holt Zverev seinen zweiten oder Sinner seinen fünften Major-Titel? 4,2 Millionen Euro Preisgeld stehen auf dem Spiel. 

Jannik Sinner (ITA/1)* - Alexander Zverev (GER/2)* 6:7, 1:2

Stand: 
*erster Aufschläger im 2. Satz

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