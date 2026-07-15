Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Tennis

Superspektakel in Kitzbühel: Aber Österreicher verpatzten Generalproben

Mit Cobolli kommt ein Top-Ten-Spieler und French-Open-Finalist nach Kitzbühel, Berrettini zog zurück. Die Österreicher sind (noch) weniger gut in Form.
Harald Ottawa
15.07.2026, 08:52

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Scheiterte in Bastad früh: Sebastian Ofner

Das Generali Open in Kitzbühel, das am Samstag mit der Qualifikation startet, ist topbesetzt wie schon lange nicht. Neben dem kasachischen Titelverteidiger Alexander Bublik wird auch ein Grand-Slam-Finalist servieren. 

Vorfreude auf Kitzbühel: Topbesetzung beim Generali Open 2026

Flavio Cobolli wird in Kitzbühel als Nummer eins gesetzt sein. Bei den French Open scheiterte der 24-Jährige, derzeit die Nummer 9 der Welt, erst in einem mitreißenden Finale am Deutschen Alexander Zverev. Am Sonntag spielt der 24-Jährige noch in der 2. deutschen Bundesliga für Blau-Weiß Krefeld. 

Aber auch der monegassische Aufsteiger Valentin Vacherot schlägt in Kitz auf wie auch sein französischer Cousin Arthur Rinderknech. Die beiden standen im Vorjahr beim Masters-Turnier in Schanghai im Sensationsfinale. Nicht dabei ist Matteo Berrettini, der aufgrund von Hüftproblemen im Sommer kein Sandplatz-Turnier mehr spielen wird. 

Final-Einzug ist fix: Italienische Festspiele bei den French Open
Erst Kitz, dann Amstetten: „Die ideale Bühne für die heimischen Spielerinnen“

Auch vom Argentinier Juan Manuel Cerundolo, der in Paris Jannik Sinner eliminiert hat, darf man einiges erwarten. Weniger gut in Form sind die Österreicher. Sebastian Ofner und Joel Schwärzler, mit Wild Cards im gut besetzten Hauptbewerb dabei, scheiterten bei ATP-Turnieren in dieser Woche in Runde eins. 

Vier verliert

Ofner unterlag in Bastad dem Argentinier Thiago Agustin Tirante 3:6, 4:6, Schwärzler in Gstaad dem Italiener Lorenzo Sonego 4:6, 6:7. Dort verabschiedete sich auch Davis-Cup-Held Jurij Rodionov in Runde eins, ebenso wie Lukas Neumayer in Umag, der als Lucky Loser noch in den Hauptbewerb gerutscht war. 

Tennis-News im KURIER

Mit Cobolli kommt ein Top-Ten-Spieler und French-Open-Finalist nach Kitzbühel, Berrettini zog zurück. Die Österreicher sind (noch) weniger gut in Form.
Weiterlesen
Am Dienstag sind beim Generali Open Ladies in Kitzbühel drei Österreicherinnen im Einsatz (Start: 11 Uhr). Der Auftakt am Montag war gelungen.
Weiterlesen
Jannik Sinner ließ nach dem Wimbledon-Triumph tief blicken. Seit Oktober 2025 hat der Italiener nur drei Partien verloren.
Weiterlesen
Der Italiener Jannik Sinner schlug in einem hochklassigen Finale den Deutschen Alexander Zverev in vier Sätzen und feiert seinen fünften Grand-Slam-Titel.
Weiterlesen
In Kitzbühel startet am Montag der Hauptbewerb mit einem attraktiven Teilnehmerinnenfeld. Danach geht es gleich in Amstetten weiter.
Weiterlesen
Sebastian Ofner Alexander Zverev Deutschland Tirol
kurier.at, hot  | 

Kommentare