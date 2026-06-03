Final-Einzug ist fix: Italienische Festspiele bei den French Open

Ein Italiener wird am Sonntag in Paris im Finale der Tennis-French-Open um den Titel im Männer-Einzel spielen. Der als Nummer zehn gesetzte Flavio Cobolli erreichte am Mittwoch mit einem 4:6,6:4,6:4,6:4 gegen den viertgereihten Kanadier Felix Auger-Aliassime ebenso sein erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier wie danach sein ungesetzter Landsmann Matteo Arnaldi.

Arnaldi hatte es mit Matteo Berrettini zu tun, also mit einem weiteren Italiener. Der Start misslang ihm, doch nach dem 0:3-Rückstand diktierte der 25-Jährige das Spiel zusehends. Das entscheidende Break bedeutete den Satzgewinn. Bald nach Beginn des zweiten Durchgangs verletzte sich Berrettini, nach dem "medical time-out" kündigte sich seine Aufgabe mehr und mehr an. Bei 7:5,5:2 für Arnaldi war es vorüber. "Es tut mir sehr leid für ihn", meinte der Sieger in Richtung Berrettini. "Jetzt kommt die Rasen-Saison. Ich hoffe, er erholt sich bald."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/DIMITAR DILKOFF / DIMITAR DILKOFF Matteo Arnaldi und Matteo Berrettini.

Arnaldi stößt in Top 35, Cobolli in Top Ten vor Arnaldi stößt in der Weltrangliste nun in die Top 35 vor, als Nummer 104 war er nach Paris gereist. "Wenn man denkt, wo ich vor einem Monat war. Da war ich 150 in der Welt und habe dann einen Challenger in Cagliari gewonnen. Ab da habe ich mich besser gefühlt und habe gut trainiert." Die French Open würden ihm aber liegen, vor zwei Jahren war er bis ins Achtelfinale gekommen." Gegen Cobolli steht es im Head-to-Head auf ATP-Tour-Ebene 1:1, im Vorjahr in der zweiten Runde von Paris ging das Duell in vier Sätzen an Cobolli.