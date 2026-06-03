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Tennis

Mit Rekord: Ballwand treibt Potapowa-Bezwingerin zur Verzweiflung

Die Polin Maja Chwalinska schlug Potapowa-Bezwingerin Anna Kalinskaja in zwei Sätzen und stellte das beste Ergebnis einer Qualifikantin bei den French Open ein.
Harald Ottawa
03.06.2026, 13:28

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French Open - Day 11

Neues Gesicht in einem Grand-Slam-Halbfinale. Der sensationelle Lauf der polnischen Qualifikantin Maja Chwalinska bei den French Open geht weiter. Die 24-Jährige stellte mit ihrem 7:6 (7:3), 6:3-Viertelfinalerfolg gegen die Russin Anna Kalinskaja in Paris das beste Ergebnis einer Qualifikantin seit Beginn des Profitennis 1968 ein. 

Zuletzt hatte die Argentinierin Nadia Podoroska das Kunststück im Jahr 2020 geschafft.

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„Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was gerade passiert“, sagte Chwalinska ungläubig: „Jedes einzelne Spiel hier ist irgendwie verrückt für mich. Ich bin sehr dankbar.“ Die Weltranglisten-114., die es erstmals überhaupt ins Hauptfeld beim Höhepunkt der Sandplatzsaison schaffte, überforderte Kalinskaja phasenweise mit ihrem variantenreichen Spiel.

Die nur 1,64-m-große Chwalinska brillierte weniger mit kraftvollen Grundlinienschlägen als ihre Gegnerin, aber mit variantenreichem Spiel. Und sie brachte fast alle Bälle zurück. 

Im Halbfinale trifft sie nun auf die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus oder die Russin Diana Schnaider.

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