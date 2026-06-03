Mit Rekord: Ballwand treibt Potapowa-Bezwingerin zur Verzweiflung

„Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was gerade passiert“, sagte Chwalinska ungläubig: „Jedes einzelne Spiel hier ist irgendwie verrückt für mich. Ich bin sehr dankbar.“ Die Weltranglisten-114., die es erstmals überhaupt ins Hauptfeld beim Höhepunkt der Sandplatzsaison schaffte, überforderte Kalinskaja phasenweise mit ihrem variantenreichen Spiel.

Die nur 1,64-m-große Chwalinska brillierte weniger mit kraftvollen Grundlinienschlägen als ihre Gegnerin, aber mit variantenreichem Spiel. Und sie brachte fast alle Bälle zurück.

Im Halbfinale trifft sie nun auf die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus Belarus oder die Russin Diana Schnaider.