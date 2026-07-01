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Tennis

Niederlage gegen ehemaligen Top-10-Spieler: Ofner-Aus in Wimbledon

Sebastian Ofner verliert beim Tennis-Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gegen den Polen Hubert Hurkacz mit 6:7(8), 4:6, 4:6. Damit sind alle österreicheischen Einzelspieler ausgeschieden.
Patrick Resch
01.07.2026, 14:12

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Wimbledon Grand Slam tennis tournament - Day 3

Nach den Erstrundenniederlagen von Anastasia Potapowa, Julia Grabher und Sinja Kraus, war Sebastian Ofner der letzte verbliebene österreichische Einzelspieler beim Rasen-Klassiker von Wimbledon. Doch auch die Reise des Steirers endete in der zweiten Runde gegen Hubert Hurkacz. Ofner verlor gegen den Polen 6:7(8), 4:6, 4:6.

Wimbledon: Ofner lässt Chancen ungenützt

Die Partie begann zunächst völlig ausgeglichen. Beide Spieler brachten ihre Aufschlagspiele souverän durch und ließen kaum etwas zu. Beim Stand von 4:4 boten sich Ofner schließlich gleich vier Breakchancen, die er jedoch allesamt ungenützt ließ. Der erste Satz ging in den Tie-Break, in dem der Österreicher zudem zwei Satzbälle nicht verwerten konnte. So kam es, wie es kommen musste: Hurkacz nutzte seinen zweiten Satzball und sicherte sich nach 50 Minuten den ersten Durchgang.

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Der zweite Satz startete aus Sicht des Österreichers alles andere als ideal. Hurkacz nahm Ofner früh zweimal den Aufschlag ab und zog rasch auf 4:1 davon. Zwar fand der Steirer im weiteren Verlauf besser ins Spiel, den Rückstand konnte er jedoch nicht mehr aufholen und verlor den Satz mit 4:6.

Hurkacz souverän

Im dritten Durchgang blieb Ofner zunächst weiterhin gut dran. Beim Stand von 4:4 nutzte Hurkacz schließlich seine zweite Breakmöglichkeit im Satz. Anschließend servierte die ehemalige Nummer sechs der Welt souverän zum Sieg aus.

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Sebastian Ofner Wimbledon
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