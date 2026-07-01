Nach den Erstrundenniederlagen von Anastasia Potapowa, Julia Grabher und Sinja Kraus, war Sebastian Ofner der letzte verbliebene österreichische Einzelspieler beim Rasen-Klassiker von Wimbledon. Doch auch die Reise des Steirers endete in der zweiten Runde gegen Hubert Hurkacz. Ofner verlor gegen den Polen 6:7(8), 4:6, 4:6.

Wimbledon: Ofner lässt Chancen ungenützt

Die Partie begann zunächst völlig ausgeglichen. Beide Spieler brachten ihre Aufschlagspiele souverän durch und ließen kaum etwas zu. Beim Stand von 4:4 boten sich Ofner schließlich gleich vier Breakchancen, die er jedoch allesamt ungenützt ließ. Der erste Satz ging in den Tie-Break, in dem der Österreicher zudem zwei Satzbälle nicht verwerten konnte. So kam es, wie es kommen musste: Hurkacz nutzte seinen zweiten Satzball und sicherte sich nach 50 Minuten den ersten Durchgang.