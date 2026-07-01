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Tennis

Ausgefeiert: Joint crashte Williams-Party

Serena Williams ließ in der 1. Runde von Wimbledon gelegentlich ihre Klasse aufblitzen, scheiterte aber letztlich an der Australierin Maya Joint.
Harald Ottawa
01.07.2026, 07:51

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Phasenweise wie früher: Serena Williams

Das Comeback von Superstar Serena Williams war nicht von Erfolg gekrönt: Bei ihrer Rückkehr aus dem vierjährigen Ruhestand ließ die einstige Ausnahmespielerin auf dem Centre Court von Wimbledon mehr als einmal ihre alte Klasse aufblitzen, kämpfte verbissen um ihre Chance,  musste sich aber der um 24 Jahre jüngeren Australierin Maya Joint nach 2:22 Stunden 3:6, 7:6 (8:6), 3:6 geschlagen geben.

Vor Williams-Auftritt: Große Comebacks im Frauen-Tennis

„Es war wirklich toll, wieder in Wimbledon zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier sein würde“, sagte Williams. „Die Atmosphäre war unglaublich. Der Einlauf war fantastisch. Ich habe es auf jeden Fall in vollen Zügen genossen, habe es vermisst und den Moment mehr als alles andere genossen.“

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