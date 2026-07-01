Ausgefeiert: Joint crashte Williams-Party

Das Comeback von Superstar Serena Williams war nicht von Erfolg gekrönt: Bei ihrer Rückkehr aus dem vierjährigen Ruhestand ließ die einstige Ausnahmespielerin auf dem Centre Court von Wimbledon mehr als einmal ihre alte Klasse aufblitzen, kämpfte verbissen um ihre Chance, musste sich aber der um 24 Jahre jüngeren Australierin Maya Joint nach 2:22 Stunden 3:6, 7:6 (8:6), 3:6 geschlagen geben.

„Es war wirklich toll, wieder in Wimbledon zu sein. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier sein würde“, sagte Williams. „Die Atmosphäre war unglaublich. Der Einlauf war fantastisch. Ich habe es auf jeden Fall in vollen Zügen genossen, habe es vermisst und den Moment mehr als alles andere genossen.“