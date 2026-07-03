Der Niederösterreicher Lucas Miedler und der Wiener Neil Oberleitner stehen mit ihren Partnern beim Tennis-Grand-Slam von Wimbledon jeweils im Achtelfinale . Das als Nummer 11 gesetzte Duo Miedler/Francisco Cabral besiegte am Freitag die peruanisch-argentinische Paarung Ignacio Buse/Marco Trungelliti 4:6, 6:4, 6:1. Später besiegte Oberleitner mit seinem tschechischen Partner Petr Nouza die Niederländer Tallon Griekspoor/Botic van de Zandschulp 6:1, 6:2.

Der Wiener, der sich erst seit Jahresbeginn ganz auf das Doppel konzentriert, und Nouza treffen nun auf die als Nummer 3 gesetzten Briten und Titelverteidiger Julian Cash/Lloyd Glasspool, Cabral/Miedler auf die ebenfalls starken Deutschen Kevin Krawietz/Tim Pütz (Nr. 7).

Doch in der Doppelszene beherrschen dunkle Gewitterwolken die Stimmung: Radikale Pläne der ATP sorgen für große Aufregung. Ab 2028 will man die Spielfelder im Doppel drastisch reduzieren (Masters-1000 nur noch 16 statt 32 Teams, 500-250-Level nur noch 8). Zudem sollen Single-Spieler bevorzugten Zugang bei Challengern erhalten und der Preisgeld-Split bei Turnieren soll von 80:20 auf 90:10 zu Ungunsten des Doppels aufgeteilt werden. Laut einer Information von Seiten der Doppelspieler wollen alle vier Grand-Slam-Turniere das Doppel so aufrechterhalten, wie es aktuell ist.