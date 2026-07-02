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Tennis

Nach einem schlechten Scherz: Djokovic entschuldigt sich bei Ballmädchen

Der Serbe hatte in der 2. Runde von Wimbledon mit Stefanos Tsitsipas keine Probleme, leistete sich aber einen Scherz. „Wohl kein guter Witz“, wie er danach sagte.
Harald Ottawa
02.07.2026, 05:46

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Novak Djokovic schlägt den Ball

Nein, es war kein Skandal. Aber Altstar Novak Djokovic entschuldigte sich sogar dafür. Was war passiert? 

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Während seines ungefährdeten 6:3-6:4-6:2-Erfolg über den mittlerweile permanent formschwachen Griechen Stefanos Tsitsipas hatte der 39-Jährige ein Ballmädchen gebeten,  ein Stück von seinem Tapestreifen am rechten Arm abzuschneiden. Als sie schnitt, zuckte Djokovic kurz zusammen und tat so, als hätte sie ihm Schmerzen verursacht. Schnell lachten aber beide. „Es tut mir leid, wenn ich sie erschreckt habe“, sagte Djokovic danach.

Es sei wohl kein guter Witz gewesen, meinte Djokovic gut gelaunt. In der 3. Runde trifft der Serbe nun auf den Franzosen Arthur Rinderknech, der im Vorjahr den Deutschen Alexander Zverev schon in Runde eins eliminiert hatte. 

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