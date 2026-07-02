Nach einem schlechten Scherz: Djokovic entschuldigt sich bei Ballmädchen
Nein, es war kein Skandal. Aber Altstar Novak Djokovic entschuldigte sich sogar dafür. Was war passiert?
Während seines ungefährdeten 6:3-6:4-6:2-Erfolg über den mittlerweile permanent formschwachen Griechen Stefanos Tsitsipas hatte der 39-Jährige ein Ballmädchen gebeten, ein Stück von seinem Tapestreifen am rechten Arm abzuschneiden. Als sie schnitt, zuckte Djokovic kurz zusammen und tat so, als hätte sie ihm Schmerzen verursacht. Schnell lachten aber beide. „Es tut mir leid, wenn ich sie erschreckt habe“, sagte Djokovic danach.
Es sei wohl kein guter Witz gewesen, meinte Djokovic gut gelaunt. In der 3. Runde trifft der Serbe nun auf den Franzosen Arthur Rinderknech, der im Vorjahr den Deutschen Alexander Zverev schon in Runde eins eliminiert hatte.
Männer, 2. Runde:
Hubert Hurkacz (POL) - Sebastian Ofner (AUT) 7:6(8),6:4,6:4
Jannik Sinner (ITA-1) - Nuno Borges (POR) 7:6(4),7:6(2),6:4
Felix Auger-Aliassime (CAN-3) - Dino Prizmic (CRO) 7:6(2),6:3,7:5
Novak Djokovic (SRB-7) - Stefanos Tsitsipas (GRE) 6:3,6:4,6:2
Daniil Medwedew (RUS-8) - Daniel Merida (ESP) 3:6,6:3,7:5,6:2
Marton Fucsovics (HUN) - Learner Tien (USA-16) 6:7(6),6:4,7:6(4),6:3
Doppel, 1. Runde: Francisco Cabral/Lucas Miedler (POR/AUT-11) - Diego Hidalgo/Matej
Vocel (ECU/CZE) 6:7(4),7:5,7:6(2)
Frauen, 2. Runde:
Aryna Sabalenka (BLR-1) - McCartney Kessler (USA) 6:1,7:6(9)
Jessica Pegula (USA-4) - Sara Sorribes Tormo (ESP) 7:6(6),6:1
Barbora Krejcikova (CZE) - Mirra Andrejewa (RUS-5) 4:6,7:5,6:4
Coco Gauff (USA-7) - Solana Sierra (ARG) 6:3,3:6,7:6(7)
Larolina Muchova (CZE-10) - Zhang Shuai (CHN) 6:3,6:2
Belinda Bencic (SUI-11) - Wang Xinyu (CHN) 7:5,6:0
Naomi Osaka (JPN-14) - Anastasia Gasanowa (RUS) 6:3,6:2
Iva Jovic (USA-16) - Tatjana Maria (GER) 6:1,6:2.
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