Tennis-Spektakel im Prater: Der Davis Cup kehrt nach Wien zurück

Dank eines Sieges in Japan in der 1. Qualifikationsrunde der Weltgruppe erhält Österreich nun eine weitere Chance auf eine Teilnahme am Finalturnier.

Im Vorjahr sorgte das KURIER Austria Davis Cup Team für Furore. Vor allem dank der großartigen Leistungen von Jurij Rodionov und Lukas Neumayer qualifizierte sich die Mannschaft um Kapitän Jürgen Melzer für das Finale der 8 besten Länder in Bologna.

An zwei Tagen zwischen dem 18. und 20. September ist Belgien der Gegner.

Nun ist es fix: Gespielt wird erstmals seit 2008 wieder in Wien (1:4 gegen die USA im alten Dusika). Und zwar im Prater am Gelände des Vorzeigeklubs WAC, wo ein Stadion für rund 5.000 Fans errichtet wird.

Veranstalter ist die Agentur e/motion mit Herwig Straka, der auch Turnierboss beim Erste Bank Open in Wien ist.

Mehr Infos folgen in Kürze.