Tennis

Tennis-Spektakel im Prater: Der Davis Cup kehrt nach Wien zurück

Nach 18 Jahren kehrt der Davis Cup nach Wien zurück. Österreichs Team wird im September im Prater vor 5.000 Fans Belgien fordern.
Harald Ottawa
30.04.2026, 10:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Misolic für Österreich beim Davis-Cup-Finale

Im Vorjahr sorgte das KURIER Austria Davis Cup Team für Furore. Vor allem dank der großartigen Leistungen von Jurij Rodionov und Lukas Neumayer qualifizierte sich die Mannschaft um Kapitän Jürgen Melzer für das Finale der 8 besten Länder in Bologna.

Dank eines Sieges in Japan in der 1. Qualifikationsrunde der Weltgruppe erhält Österreich nun eine weitere Chance auf eine Teilnahme am Finalturnier. 

Sensationell: Potapowa kämpft sich ins Tennis-Semifinale von Madrid

An zwei Tagen zwischen dem 18. und 20. September ist Belgien der Gegner.

Nun ist es fix: Gespielt wird erstmals seit 2008 wieder in Wien (1:4 gegen die USA im alten Dusika). Und zwar im Prater am Gelände des Vorzeigeklubs WAC, wo ein Stadion für rund 5.000 Fans errichtet wird. 

Veranstalter ist die Agentur e/motion mit Herwig Straka, der auch Turnierboss beim Erste Bank Open in Wien ist.

Mehr Infos folgen in Kürze.

Davis Cup
kurier.at, AHu  | 

Kommentare