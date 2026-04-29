Sensationell: Potapowa kämpft sich ins Tennis-Semifinale von Madrid

Anastasia Potapowa ist derzeit schwer zu schlagen. Nach ihrem Sieg im Achtelfinale von Madrid gegen Jelena Rybakina schlug die Neo-Österreicherin am Mittwoch im Viertelfinale auch die Tschechin Karolina Pliskova in drei Sätzen und steht zum ersten Mal in einem WTA-1000-Semifinale.

Eine "Explosion der Emotionen"

"Ich bin einfach super glücklich", sagte Potapowa in einer ersten Reaktion noch auf dem Platz. "Es könnte in meinem Leben derzeit nicht besser laufen. Ich fühle gerade eine Explosion der Emotionen in mir. Das hier ist für mich das Turnier der zweiten Chancen - und ich nütze diese zweiten Chancen. Ich war im dritten Satz mental schon am Boden."

Die 25-Jährige Potapowa entschied den ersten Satz sensationell klar mit 6:1 für sich. Auch im zweiten Satz schaffte die Österreicherin ein Break mehr und sah schon wie die Siegerin aus.

Vier Matchbälle im zweiten Satz vergeben

Pliskova, die ehemalige Nummer 1 der Weltrangliste konnte die ersten beiden Matchbälle abwehren, mit einem Doppelfehler kassierte Potapowa das Rebreak zum 5:5. Doch Potapowa gewann das nächste Game als Rückschlägerin zu Null. Zwei weitere Matchbälle waren die Folge, doch auch diese konnte die routinierte Pliskova abwehren. Wieder ein Break - 6:6. Es ging ins Tie-Break, mit einem Doppelfehler verlor Potapowa den Satz 6:7.

Gleich zu Beginn von Satz drei kassierte Potapowa ein Break - es lief vorerst gar nicht gut. Doch die 25-Jährige schlug wieder zurück und holte sich mit dem vierten Matchball mit einem Ass das Match: 6:1, 7:6, 6:4.