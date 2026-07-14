Aufschlag in Kitz: Heute Österreicherinnen-Tag, eine ÖTV-Spielerin schon im Viertelfinale

Drei Österreicherinnen sind am Dienstag beim Generali Open Ladies in Kitzbühel im Einsatz: Den Anfang macht die an Nummer zwei gesetzte Sinja Kraus, die um 11 Uhr gegen die Schwedin Caijsa Hennemann eröffnet.

„Ich kenne sie sehr gut und habe erst vor einer Woche in zwei Sätzen gegen sie gewonnen. Daher weiß ich, was zu tun ist, um das Match erfolgreich zu gestalten“, so Kraus.