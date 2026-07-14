Aufschlag in Kitz: Heute Österreicherinnen-Tag, eine ÖTV-Spielerin schon im Viertelfinale
Drei Österreicherinnen sind am Dienstag beim Generali Open Ladies in Kitzbühel im Einsatz: Den Anfang macht die an Nummer zwei gesetzte Sinja Kraus, die um 11 Uhr gegen die Schwedin Caijsa Hennemann eröffnet.
„Ich kenne sie sehr gut und habe erst vor einer Woche in zwei Sätzen gegen sie gewonnen. Daher weiß ich, was zu tun ist, um das Match erfolgreich zu gestalten“, so Kraus.
Im Anschluss trifft Arabella Koller auf die routinierte Deutsche Mona Barthel, die in ihrer Karriere bereits vier WTA-Einzeltitel gewinnen konnte. ÖTV-Vertragsspielerin Leonie Rabl bekommt es bei ihrem ersten Hauptfeld-Auftritt mit der Niederländerin Arantxa Rus zu tun.
Eine Österreicherin steht auf jeden Fall schon im Viertelfinale, denn im Achtelfinale (Mittwoch oder Donnerstag) stehen sich nach ihren Auftaktsiegen Bresnik-Schützling Julia Grabher (6:3, 5:7 und 6:4 gegen die Rumänin Elena Ruxandra Bertea) und WTA-Debütantin Ekaterina Perelygina (2:6, 6:4, 6:3 gegen die Marokkanerin Yasmine Kabbaj) gegenüber.
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