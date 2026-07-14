Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Tennis

Aufschlag in Kitz: Heute Österreicherinnen-Tag, eine ÖTV-Spielerin schon im Viertelfinale

Am Dienstag sind beim Generali Open Ladies in Kitzbühel drei Österreicherinnen im Einsatz (Start: 11 Uhr). Der Auftakt am Montag war gelungen.
Harald Ottawa
14.07.2026, 08:54

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Erfolgreiches WTA-Debüt: Ekaterina Perelygina

Drei Österreicherinnen sind am Dienstag beim Generali Open Ladies in Kitzbühel im Einsatz: Den Anfang macht die an Nummer zwei gesetzte Sinja Kraus, die um 11 Uhr gegen die Schwedin Caijsa Hennemann eröffnet. 

„Ich kenne sie sehr gut und habe erst vor einer Woche in zwei Sätzen gegen sie gewonnen. Daher weiß ich, was zu tun ist, um das Match erfolgreich zu gestalten“, so Kraus.

Erst Kitz, dann Amstetten: „Die ideale Bühne für die heimischen Spielerinnen“

Im Anschluss trifft Arabella Koller auf die routinierte Deutsche Mona Barthel, die in ihrer Karriere bereits vier WTA-Einzeltitel gewinnen konnte. ÖTV-Vertragsspielerin Leonie Rabl bekommt es bei ihrem ersten Hauptfeld-Auftritt mit der Niederländerin Arantxa Rus zu tun.

Wieder der Rücken: Wimbledon-Heldin Pircher muss für Heimturnier absagen

Eine Österreicherin steht auf jeden Fall schon im Viertelfinale, denn im Achtelfinale (Mittwoch oder Donnerstag) stehen sich nach ihren Auftaktsiegen Bresnik-Schützling Julia Grabher (6:3, 5:7 und 6:4  gegen die Rumänin Elena Ruxandra Bertea) und WTA-Debütantin Ekaterina Perelygina (2:6, 6:4, 6:3 gegen die Marokkanerin Yasmine Kabbaj) gegenüber. 

News vom Tennis im KURIER

Am Dienstag sind beim Generali Open Ladies in Kitzbühel drei Österreicherinnen im Einsatz (Start: 11 Uhr). Der Auftakt am Montag war gelungen.
Weiterlesen
Jannik Sinner ließ nach dem Wimbledon-Triumph tief blicken. Seit Oktober 2025 hat der Italiener nur drei Partien verloren.
Weiterlesen
Der Italiener Jannik Sinner schlug in einem hochklassigen Finale den Deutschen Alexander Zverev in vier Sätzen und feiert seinen fünften Grand-Slam-Titel.
Weiterlesen
In Kitzbühel startet am Montag der Hauptbewerb mit einem attraktiven Teilnehmerinnenfeld. Danach geht es gleich in Amstetten weiter.
Weiterlesen
Emotionen pur bei der frischgebackenen Wimbledon-Siegerin Linda Noskova. Im Moment ihres größten Triumphes stand ein anderer Mensch im Mittelpunkt.
Weiterlesen
ÖTV
kurier.at, hot  | 

Kommentare