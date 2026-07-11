Verletzung: Wimbledon-Heldin Pircher muss für Heimturnier absagen

Ab Sonntag ist es so weit: In Kitzbühel geht mit dem WTA-125-Challenger nach mehr als 30 Jahren wieder ein internationales Frauen-Tennisturnier über die Bühne. Mit Sinja Kraus und Julia Grabher sind zwei österreichische Topspielerinnen am Start. Auch die Billie-Jean-King-Cup-Spielerinnen Ekaterina Perelygina und Arabella Koller vertreten Österreich im Hauptbewerb.

Nicht aber die 16-jährige Lokalmatadorin Anna Pircher, die zuletzt im Juniorinnen-Bewerb von Wimbledon bis ins Viertelfinale kam. Die große Zukunftshoffnung musste "schweren Herzens aufgrund einer Verletzung absagen. Heuer wurde die überaus talentierte Tirolerin, die von Daniel Huber trainiert wird, immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.

Ihre Wild Card bekommt die ÖTV-Vertragsspielerin Leonie Rabl. Angeführt wird das Feld von der Weltranglisten-89. Veronika Erjavec aus Slowenien. Neben vier Deutschen um Tatjana Maria treten auch einige Nachwuchsasse wie Erika Andrejewa - die Schwester von French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa - an.