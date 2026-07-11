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Tennis

Verletzung: Wimbledon-Heldin Pircher muss für Heimturnier absagen

Das neue WTA-Turnier in Kitzbühel verliert mit Anna Pircher die Lokalmatadorin. Die Tirolerin, die zuletzt in Wimbledon aufgezeigt hatte, muss absagen. Das Turnier ist dennoch topbesetzt.
Harald Ottawa
11.07.2026, 10:21

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Anna Pircher sagt für Kitzbühel ab

Ab Sonntag ist es so weit: In Kitzbühel geht  mit dem WTA-125-Challenger nach mehr als 30 Jahren wieder ein internationales Frauen-Tennisturnier über die Bühne. Mit Sinja Kraus  und Julia Grabher sind zwei österreichische Topspielerinnen am Start. Auch die Billie-Jean-King-Cup-Spielerinnen  Ekaterina Perelygina und Arabella Koller vertreten Österreich im Hauptbewerb. 

Siegesserie in Wimbledon: Eine 16-Jährige ist Österreichs nächste große Hoffnung

Nicht aber die 16-jährige Lokalmatadorin Anna Pircher, die zuletzt im Juniorinnen-Bewerb von Wimbledon bis ins Viertelfinale kam. Die große Zukunftshoffnung musste "schweren Herzens aufgrund einer Verletzung absagen. Heuer wurde die überaus talentierte Tirolerin, die von Daniel Huber trainiert wird, immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.

Ihre Wild Card bekommt die ÖTV-Vertragsspielerin Leonie Rabl. Angeführt wird das Feld von der Weltranglisten-89. Veronika Erjavec aus Slowenien. Neben vier Deutschen um Tatjana Maria treten auch einige Nachwuchsasse wie Erika Andrejewa - die Schwester von French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa - an. 

Tennis: Kitzbühel-Turnier der Frauen unmittelbar vor Männern

„Unser Spielerinnenfeld zeigt, wofür dieses Turnier stehen soll: für internationales Damentennis, spannende Geschichten und eine neue Bühne für Spielerinnen, die auf dem Sprung nach oben sind“, sagte Turnierdirektorin Carmen Huber. Und ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer sagt: „Für die Österreicherinnen ist  Kitzbühel mit seinem großen Prestige und dem tollen Flair eine perfekte Bühne.“

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