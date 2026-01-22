Tennis: Kitzbühel-Turnier der Frauen unmittelbar vor Männern

Kitzbühel bekommt ein neues Tennis-Turnier. Von 13. bis 19. Juli schlagen die Frauen im Rahmen eines WTA-125-Turniers (Challenger-Level) in der Gamsstadt auf. Das wurde am Donnerstag am Rande der Hahnenkamm-Rennwoche bekanntgegeben. Das neue Sandplatz-Turnier steigt damit direkt vor dem seit 1945 fast alljährlich stattfindenden Männer-Turnier (Kategorie ATP-250). Mit Frauen-Finale und dem Beginn der Männer-Qualifikation treffen sich in diesem Sommer sogar beide Geschlechter.

Mehr als drei Jahrzehnte Wartezeit

Die bisher letzte Ausgabe eines Kitzbüheler Frauen-Turniers fand 1993 statt. "Es war ein lang gehegter Wunsch von uns, dass wir das Damen-Tennis wieder nach Kitzbühel holen", sagte Florian Zinnagl, der Geschäftsführer des Generali Open Kitzbühel. "Es ist unser Ziel, dass wir die Österreicherinnen alle herbekommen, ob das die Lilli Tagger, Sinja Kraus oder die Julia Grabher ist." Im Anschluss an die neue Kitzbühel-Woche findet das aufstrebende ITF-Turnier in Amstetten statt. Dieses Turnier wird auf ein ITF-100-Event aufgewertet. Zunächst hatte es geheißen, das Kitzbühel und Amstetten in einer Woche stattfinden, die Niederösterreicher haben nun um eine Woche verschoben.